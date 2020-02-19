جريمة غامضة.. العثور على جثة مقيم مقتولاً بعدة طعنات بجانب سريره في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

بدأت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، في التحقيق بحادثة مقتل شخص بعد العثور عليه ملقى على الأرض بجوار سريره جراء طعن تعرّض له بحي النكاسة.

وتعود التفاصيل، إلى تلقي الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة بلاغاً من مركز العمليات الأمنية الموحدة عن حالة وفاة بحي النكاسة بمكة المكرّمة.

وعندما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، تم العثور على شخص من الجنسية البرماوية ملقى على الأرض بجانب سريره وأمعاؤه خارج جسده من أثر طعنات تعرّض لها، وقد فارق الحياة.

وبحسب مصادر فإن المُبلّغ من الجنسية البرماوية أيضاَ، وقال إن المقتول يعمل معه في مطعم بحي النكاسة، وتم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التحقيق، فيما تم إيداع الجثة ثلاجة الموتى، ولا تزال التحقيقات جارية من قِبل الجهات المعنية لكشف مُلابسات الحادثة.