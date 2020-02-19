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«حساب المواطن» يوضح طريقة إعادة الدعم الموقوف بسبب عدم تطابق البيانات

«حساب المواطن» يوضح طريقة إعادة الدعم الموقوف بسبب عدم تطابق البيانات
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تواصل – الرياض:

قال برنامج حساب المواطن: إن إيقاف حساب المستفيد يحدث في حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك رداً على تساؤل ورد من أحد المستفيدين إلى حساب البرنامج بموقع «تويتر»، قال فيه: «أنا حسابي موقوف بسبب أنني لم أفصح عن الدخل بالشكل الصحيح رغم أنه لم تأتني رسالة من قبل».

وأوضح حساب المواطن، أنه نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبرالرابط.

وأشار البرنامج إلى أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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