توضيح من «المرور» بشأن نقل ملكية المركبة دون وجود رخصة قيادة

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن نقل المركبة من شخص لآخر دون اشتراط وجود رخصة قيادة.

جاء ذلك خلال رد لـ”إدارة المرور” على استفسار أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، حول إمكانية نقل المركبة باسم آخر دون حمله رخصة قيادة.

وكانت إدارة المرور قد حددت وبحسب التنظيم الجديد مخالفة من 150 إلى 300 ريال في حال القيادة دون حمل رخصة، بينما نفت شائعة تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث والتي تصل غرامتها لـ1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.