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تفاصيل صادمة.. مواطن عائد من الصين يكشف سرّ انتشار عدوى كورونا

تفاصيل صادمة.. مواطن عائد من الصين يكشف سرّ انتشار عدوى كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مواطن سعودي عاد من الصين حديثا، سبب انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد بهذا الشكل المرعب هناك، ولماذا يرفض الصينيون العلاج من الفيروس؟.

وقال فهد سالم العائد من الصين قبل نحو أسبوعين وكان يقيم في الصين منذ 13 عاماً، إن بعض الصينيين المصابين بفيروس “كورونا الجديد” يتعمدون نشر الفيروس في بعض الأماكن العامة، وتلجأ السلطات الصينية للقوة المفرطة في اعتقال بعض الأشخاص، كما أظهرت ذلك مقاطع فيديو مصوّرة داخل المدن الموبوءة وانتشرت في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الصينيين الذين يتعمدون نشر الفيروس بعد إصابتهم به هدفهم الانتقام؛ إذ يعتقدون أنهم ضحايا “مؤامرة ما” وأن نشر الفيروس عملية مخطط لها.

وأشار الشاب سالم -بحسب “العربية.نت”- إلى أن الصين يوجد بها أشخاص كثر محدودو الثقافة.

وعن اعتقال السلطات الصينية لأشخاص بالقوة، قال فهد إن أولئك الأشخاص في الغالب جرى التبليغ عن إصابتهم بالفيروس ولا يريدون الخضوع للحجر الصحي، فتلجأ السلطات لاقتحام منازلهم واعتقالهم بالقوة وتحويلهم إلى المستشفيات للعلاج.

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