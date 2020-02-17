تعرّف على حقوق العامل في حال التعرض لإصابة أثناء العمل

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أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل الذي يتعرض لإصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته الوظيفية أو المهنية المعتادة، له الحق في توظيفه في عمل آخر يتناسب مع قدراته وبالأجر المحدد لهذا العمل الجديد.

وأوضحت الهيئة أن توظيف العامل المصاب في وظيفة أو مهنة جديدة يجب ألا يؤثر أو يخلّ بما يستحقه من تعويض عن إصابته، مشيرة إلى أن الهدف من منح العامل حق العمل في وظيفة أخرى مناسبة في حال تعرضه لإصابة عمل أثرت على قدراته الوظيفية، هو مساعدته في الاستمرار في العمل، مع حفظ حقه في الحصول على التعويض عن الإصابة.