الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

عقب معارك إدلب.. «ترامب» يدعو روسيا لإنهاء دعمها للنظام السوري

عقب معارك إدلب.. «ترامب» يدعو روسيا لإنهاء دعمها للنظام السوري
0

تواصل- فريق التحرير:

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا إلى إنهاء دعمها لـ”الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري، معرباً عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب ترامب “عن خشيته من العنف في إدلب وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الأسد”- وفقاً لـ”سكاى نيوز عربية”.

وبدعم من الطيران الروسي، واصلت قوات النظام السوري منذ ديسمبر هجومها على إدلب ومناطق في محافظتي حلب واللاذقية.

وتمكنت قوات النظام من توسيع سيطرتها في محيط مدينة حلب وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي أمس الأحد.

 

مواد ذات صلة

المرصد السوري: مقتل ضباط سوريين وإيرانيين بقصف إسرائيلي على دمشق

المرصد السوري: مقتل ضباط سوريين وإيرانيين بقصف إسرائيلي على دمشق

الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف سوري بسبب هجمات «النظام» وروسيا

الأمم المتحدة: نزوح 700 ألف سوري بسبب هجمات «النظام» وروسيا

مجزرة دامية.. صاروخ يقتل 3 عائلات في إدلب السورية

مجزرة دامية.. صاروخ يقتل 3 عائلات في إدلب السورية

الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للهجمات على شمال غرب سوريا

الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للهجمات على شمال غرب سوريا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>