عقب معارك إدلب.. «ترامب» يدعو روسيا لإنهاء دعمها للنظام السوري

تواصل- فريق التحرير:

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، روسيا إلى إنهاء دعمها لـ”الفظائع” التي يرتكبها النظام السوري، معرباً عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، أمس الأحد.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب ترامب “عن خشيته من العنف في إدلب وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الأسد”- وفقاً لـ”سكاى نيوز عربية”.

وبدعم من الطيران الروسي، واصلت قوات النظام السوري منذ ديسمبر هجومها على إدلب ومناطق في محافظتي حلب واللاذقية.

وتمكنت قوات النظام من توسيع سيطرتها في محيط مدينة حلب وإبعاد هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى عنها وضمان أمنها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي أمس الأحد.