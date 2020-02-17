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توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

توقعات طقس الاثنين.. سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عددٍ من المناطق.

وتشمل الحالة  الجوية، مناطق القصيم وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الشمالية من الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، والأجزاء الغربية من الرياض، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد، نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتوقعت الأرصاد، أن تصل أعلى درجة حرارة في المملكة غداً إلى 35 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى درجتين في طريف.

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