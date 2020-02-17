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«الصحة العالمية» تكشف أحدث مستجدات كورونا الجديد «كوفيد 19»

«الصحة العالمية» تكشف أحدث مستجدات كورونا الجديد «كوفيد 19»
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تواصل – واس:

أعلن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن إجمالي 9 حالات إصابة مؤكدة بمرض فيروس كورونا-2019م (كوفيد-19) في منطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتبارًا من اليوم 16 فبراير 2020م.

وأشار في بيان وزعه أمس المكتب الإقليمي بالقاهرة، إلى أن ‏وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية قد أبلغت عن 8 حالات في الفترة بين 29 يناير و9 فبراير، كما أبلغت وزارة الصحة والسكان المصرية عن حالة واحدة في يوم 14 فبراير، موضحة أن وزارة الصحة الإماراتية أكدت شفاء ثلاث حالات من مرض كوفيد-2019 شفاءً تامًا وخروجهم من المستشفى في الفترة بين يومي 9 و14 فبراير.

وأوضح البيان أن الحالة المؤكدة في مصر عديمة الأعراض، وكُشف عنها من خلال تحري المُخالِطين لحالة دالَّة وصلت إلى القاهرة في رحلة عمل في الفترة بين 21 يناير و4 فبراير، إذ تأكدت إصابة هذه الحالة بمرض كوفيد-19 في يوم 11 فبراير في الصين بعد عودتها.

ولفت إلى أنه جرى عزل الحالة المؤكدة في مصر في إحدى مستشفيات الإحالة، وجارٍ الآن تتبُّع المُخالِطين الآخرين لهذه الحالة، ونتائج فحصهم حتى الآن سلبية، وتجري متابعتهم على مدار الساعة لمدة 14 يومًا، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تنسق مع مراكز الاتصال الوطنية المعنية باللوائح الصحية الدولية في كل من الصين ومصر لدعم إجراء الاستقصاء اللازم في مصر.

وشددت على اتباع التدبير العلاجي لحالات الإصابة المؤكدة في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وفقًا للبروتوكولات المعيارية، لافتة النظر إلى أن بلدان الإقليم رفعت حالة التأهب والاستعداد للعمليات بهدف ضمان الكشف المبكر عن حالات الإصابة المحتملة بمرض كوفيد-19 والاستجابة السريعة لها.

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