رئيس «التقويم والتدريب» يكشف عن أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة

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أكد الدكتور حسام زمان، رئيس هيئة التقويم والتدريب، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة بعد تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات سيكون تحقيق الاعتماد الأكاديمي والبرامجي للجامعات وتحسين مخرجات التعليم وربط عدد وتخصصات الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

ووفقاً لـ” المدينة” دعا “زمان” جميع مؤسسات التعليم العالي إلى المبادرة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي؛ لما لذلك من دور في الإسهام في تحقيق رؤية 2030 ،من خلال تحسين جودة مخرجات التعليم، ورفع ترتيب المؤسسات إلى المستويات العالمية، وتحسين جاهزية الشباب لسوق العمل.

وأكد أن تحقيق الجودة أولوية وطنية وخيار استراتيجي يحتاج إلى تكاتف الجهود، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتطبيق أفضل الممارسات من اجل تعزيز الوضوح والشفافية في جميع الأنشطة التعليمية والإدارية، وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للطلبة وأرباب العمل وغيرهم من المعنيين، وشدد على أهمية رفع دافعية منسوبي المؤسسات والبرامج لمزيد من التقدم والتطور المهني والأكاديمي.