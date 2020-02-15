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بينها 12 ألف سكنت منازلها.. 32 ألف أسرة استفادت من منتجات «سكني» خلال يناير

بينها 12 ألف سكنت منازلها.. 32 ألف أسرة استفادت من منتجات «سكني» خلال يناير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن استفادة 32,285 أسرة خلال شهر يناير الماضي من مختلف الخيارات السكنية التي يوفرها البرنامج، بينهم 12,059 أسرة سكنت منازلها، وذلك ضمن أولى دفعات العام الجاري 2020، الذي يستهدف فيه “سكني” خدمة أكثر من 300 ألف أسرة تستفيد من مختلف الخيارات التي تشمل الأراضي السكنية وكذلك القروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والبناء الذاتي.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين خلال شهر يناير بلغ 6432 وحدة سكنية، فيما تم تسليم 5150 أرضاً سكنية في مختلف المدن والمحافظات والمراكز، ووصل مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة خلال يناير 12,816 أسرة، إضافة إلى نحو 7887 أسرة مستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي.

ويُظهر البرنامج أسماء المستفيدين وأرقام هوياتهم الوطنية من خلال الرابط (اضغط هنا)، أو زيارة المنصة الإلكترونية وتطبيق الأجهزة الذكيّة للبرنامج، والتي تتيح كذلك جميع التفاصيل للخيارات السكنية المتنوعة التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي السكنية والخدمات والتسهيلات الأخرى مثل المستشار العقاري، والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعم تجديد المساكن وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفّرها المنصّة والتطبيق ومنها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار البرنامج للعام الرابع في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات أسهل وخيارات أكثر وخدمات أفضل، مشدداً على أن “سكني” يواصل تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم ورغباتهم وقدراتهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسريع تملّك المواطنين للمساكن، وتقديم الخدمة لهم بشكل أفضل، تماشياً مع برنامج الإسكان – أحد برنامج رؤية المملكة 2030 – الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

وأضاف السويلم: “ضمن جهود “سكني” لتوفير خيارات سكنية مناسبة تتواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين المسجلين في وزارة الإسكان، حيث تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، كما سيتبعها المزيد من المشاريع في كافة المناطق والتي توفّر نماذج متنوعة من الوحدات السكنية تشمل الفلل والشقق وتاون هاوس ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق الخدمية والبنية التحتية”، مشيراً إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على كافة التساؤلات (199090)، إلى جانب الموقع الإلكتروني (هنا) وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة.

وأفاد بأن الوزارة تحرص دوماً على إيجاد الحلول المناسبة للأسر السعودية والتي تساعدهم في تملّك المسكن المناسب لهم، منوّهاً إلى أن الشراكة الفاعلة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك والمؤسسات التمويلية أسهمت في تسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج “سكني”، مع إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

يذكر أن برنامج “سكني” قد أعلن عن استفادة أكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 2019 من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج في 2020 استفادة 300 أسرة جديدة لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الحلول السكنية والتمويلية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030.

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