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توضيح مهم من صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن تعديلات نظام «حافز»

توضيح مهم من صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن تعديلات نظام «حافز»
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تواصل – الرياض:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن العمل “حافز” خاصٌّ بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية في توضيحه: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل “حافز” إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا، يوضح “هدف” أن المعلومة المتداولة غير صحيحة، وهي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م، وأن التعديل الجديد خاص بتحويل تواريخ الصرف بالبرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية”.

وأضاف: “يستطيع الذي تجاوز عمره 35 عامًا الاستفادة من برنامج “حافز” في ظل صعوبة الحصول على عمل حتى سن الـ60 عامًا”.

 

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