بالفيديو.. لاعب الهلال السابق «فيصل أبو ثنين»: الرياضة مجال واسع للدعوة إلى الإسلام

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أكد لاعب كرة القدم المعتزل فيصل أبو ثنين، أن كرة القدم والرياضة بشكل عام مجال واسع للدعوة إلى الإسلام عندما يكون اللاعب قدوة حسنة للآخرين، ضارباً المثل باللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي الذي أثر على شريحة كبيرة من مشجعيه في الدول الأوربية بالسجود والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.

وأضاف” أبو ثنين” في مداخلة هاتفية ببرنامج “ديوانية الروضة” على فضائية “المجد” أنه يجب أن نفتخر بالإسلام وأن نقدمه للعالم في أجمل صورة، لكونه دين دعوة وهذه الدعوة مسؤولية في أعناق المسلمين كافّة، موضحاً أنه لا يشترط أن تكون الدعوة بالعلم فقط وإنما بالأخلاق والصدق.

وأكد أن الإسلام انتشر في كثير من دول العالم بالأخلاق الحميدة كالأمانة والإخلاص.