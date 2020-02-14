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مصادر توضح مستجدات قضية خطف الطفلين بـ«الشرقية».. بطاقة الهوية كشفت الحقيقة

مصادر توضح مستجدات قضية خطف الطفلين بـ«الشرقية».. بطاقة الهوية كشفت الحقيقة
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر أن قضيتي موسى الخنيزي ومحمد العماري الطفلين المختطفين منذ 20 عاماً فتحت ملف اختفاء الطفلة ابتهال، والطفل نسيم اللذين فقدا في كورنيش الدمام قبل نحو 20 عاما بالتزامن مع حادثتي الشابين، فيما رجحت المصادر إصابة الخاطفة باضطرابات نفسية قادتها إلى خطف «العماري» و«الخنيزي»، خاصة أن الخاطفة حرصت على تعليمهما في منزلها بواسطة مدرسين خصوصيين.

ووفقاً لـ”عكاظ”، قالت المصادر: إن إصرار الشابين على إصدار بطاقة الهوية دفع «الخاطفة» للاعتراف بالحقيقة، بعد ادعائها المستمر أنهما لقيطان وجدتهما في أحد الشوارع وتولت تربيتهما خلال السنوات الـ20 الماضية، مبينة أن الشرارة التي فجرت القضية تمثلت في مقارنة «محمد العماري» و«موسى الخنيزي» بإخوانهما في استكمال الدراسة وعدم امتلاكهما وثائق رسمية.

وأكدت المصادر أن سبب طلاق زوجها ناجم عن رفض ضغوطها لإضافة «العماري» و«الخنيزي» في سجل العائلة.

 

 

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