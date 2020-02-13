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«التجارة» توضح طريقة التعامل مع المنتجات المغشوشة

«التجارة» توضح طريقة التعامل مع المنتجات المغشوشة
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تواصل- الرياض:

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن المنتج التجاري إذا دخل عليه أي تغيير أو عبث يعد مغشوشا، أو يكون غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وأيضا إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته من حيث الشكل أو اللون أو الطعم أو الرائحة.

 

وأشارت التجارة إلى أن الغش والخداع في المنتجات يكون إما بوصفه أو عرضه أو تسويقه، بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف حقيقته.
وأضافت أن الغش أو الخداع يأتي بأنواع منها: مصدر المنتج، كميته، وزنه، عياره، جنسه، عدده، كيله، مقياسه، طاقته، عناصره، صفاته الجوهرية.

 

وبينت التجارة أن التعامل مع المنتج المشتبه به يكون بالحجز التحفظي عليه، وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه، وذلك متى ما كان للمنتج ضرر بالصحة والسلامة.كما أوضحت أن أمر الحجز التحفظي يعرض على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة.

 

يذكر أن عقوبة الغش التجاري، غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معاً.

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