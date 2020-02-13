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جدة.. حكم قضائي بإلغاء أرقام هواتف استُخدمت في ترويج المخدرات

جدة.. حكم قضائي بإلغاء أرقام هواتف استُخدمت في ترويج المخدرات
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تواصل – جدة:

أًصدرت محكمة الاستئناف بجدة حكماً يقضي بإلغاء ستة أرقام جوالات تعود إلى جناة أدينوا باستخدامها في ترويج المخدرات، وعدم إعادة صرفها، ومصادرة أجهزة الجوالات التي ضبطت.

كما شمل الحكم، الصادر عن محكمة جدة الجزائية، السجن والجلد وإبعاد خمسة مقيمين تمت إدانتهم بحيازة وترويج وتعاطي الحشيش المخدر، وغلظت المحكمة السجن على أحد الجناة لثبوت مقاومته رجال الأمن، وفرضت غرامات مالية على المحكومين تودع قيمتها في حساب مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حسب “عكاظ”.

وأدانت المحكمة المتهمين بحيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازة 0.5 جرام من الهيروين المخدر بقصد التعاطي ومقاومة أحدهم للفرقة القابضة بقوة وعنف.

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