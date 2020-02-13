بعد فحص آلاف الرحلات الجوية.. «الصحة» تكشف آخر مستجدات فيروس «كوفيد 19»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، مساء أمس الأربعاء، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” داخل المملكة حتى الآن، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفايروس للمملكة.

وأضافت الصحة، في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم فحص 3195 من الرحلات الجوية المباشرة من الصين، و1693 رحلة غير مباشرة من الصين.

وأشارت إلى أن عدد المصابين بالمرض عالمياً بلغ حتى الآن 45183 مصابا والوفيات 1115 حالة وفاة، فيما تعافى من المرض نحو 4849 مصاباً.

وتابعت وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية قيمت مخاطر الفايروس “كوفيد 19” بالمستوى العالي عالمياً وإقليمياً والعالي جداً داخل الصين.