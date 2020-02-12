تركي الفيصل: صفقة القرن بمثابة «تصور وحشي» لدولة فلسطينية

تواصل – فريق التحرير:

هاجم رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن”، واصفا إياها بأنها بمثابة “فرانكشتاين” العصر الحديث.

وقال الأمير تركي الفيصل، في حوار مع شبكة “سي أن بي سي” الأمريكية إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، هي “تصور وحشي” لدولة فلسطينية.

وأضاف: “ما أراه حتى الآن في الاتفاق هو أنه يحاول جعل فلسطين مخلوقاً مسخاً، إنه مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، انتزعت عاصمتها المشروعة، ما يسلبها قلبها، وحدودها غير محددة، وهذا يسلبها روحها”.

وتوقع رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن تفشل هذه الصفقة، مشيرا إلى أن هذا “الاتفاق لن يذهب بعيدا كثيرا، ليس فقط في هذا القسم من العالم، ولكن العالم بأسره رفضه”.