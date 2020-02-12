«التعليم» تسمح لأولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس.. في هذه الحالات

تواصل – الرياض:

وجهت وزارة التعليم تعميما إلى مديري التعليم بالمحافظات، يتضمن منح أولياء أمور الطلاب والطالبات الحق في منع أبنائهم من الذهاب إلى المدارس في الأيام التي تشهد تقلبات مناخية.

وأشار التعميم، إلى ضرورة التأكيد على أولياء الأمور أن مسؤوليتهم تحتم عليهم اتخاذ القرار المناسب بمنع أبنائهم الذين يعانون صعوبات صحية من الحضور إلى المدرسة في حال عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة موجة البرد التي تمر بها مناطق المملكة، منها إلغاء الاصطفاف الصباحي وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة.

كما منحت الوزارة مديري التعليم صلاحيات تأخير اليوم الدراسي، أو تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة، حيث يشمل التعليق الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي المدارس.