الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

أمام مجلس الأمن.. رئيس فلسطين: صفقة القرن تخالف الشرعية الدولية

أمام مجلس الأمن.. رئيس فلسطين: صفقة القرن تخالف الشرعية الدولية
0

تواصل – واس:

جدَد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الأمن رفضه خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية الشهر الماضي، وقال إنها تحول المجتمع الفلسطيني “إلى تجمعات سكنية ممزقة”.

وأكد الرئيس محمود عباس خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأمريكية-الإسرائيلية، مبيناً أنها تخالف بشكل صريح الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتلغي قانونية الشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره.

وقال إن الخطوة تحول المجتمع الفلسطيني “إلى تجمعات سكنية ممزقة، من دون السيطرة على الأرض والحدود والمياه والأجواء وتلغي قضية اللاجئين”.

مواد ذات صلة

واشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ باليستية عبر إطلاق أقمار صناعية

واشنطن تتهم طهران بتطوير صواريخ باليستية عبر إطلاق أقمار صناعية

إصابة شرطيين أمريكيين في حادثي إطلاق نار في نيويورك

إصابة شرطيين أمريكيين في حادثي إطلاق نار في نيويورك

الكويت.. رئيس مجلس الأمة يلقي بوثائق «صفقة القرن» في سلة المهملات (فيديو)

الكويت.. رئيس مجلس الأمة يلقي بوثائق «صفقة القرن» في سلة المهملات (فيديو)

الخارجية الفلسطينية: إسقاط «صفقة القرن» مرتكز للحماية من جرائم الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: إسقاط «صفقة القرن» مرتكز للحماية من جرائم الاحتلال

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>