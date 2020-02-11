تعطل المحرك وهبط بمنطقة وعرة.. قائد طائرة الرشّ يكشف تفاصيل الليلة المظلمة في عسير

تواصل – فريق التحرير:

تحدث قائد الطائرة التي هبطت اضطراريًا في منطقة سحيقة بأصدار تهامة غرب النماص عن تفاصيل الليلة المظلمة التي قضاها الماضية في أحد المواقع المنحدرة.

وقال قائد الطائرة، أثناء تلقيه الرعاية الصحية في مستشفى المجاردة، إن خط سير الطائرة كان باتجاه محافظة السليل، لافتاً إلى أن سبب الهبوط كان عطلا في محرك الطائرة.

وأضاف أنه بعد هبوط الطائرة أدى صلاة المغرب والعشاء، كما أنه لم يستطِع النوم من صعوبة الموقف بعد علمه بأن المكان مليء بالحيوانات المفترسة.

وقدّم قائد الطائرة شكره لأمير المنطقة ونائبه على ما بذلاه من جهد للاطمئنان على صحته.

يذكر أن إمارة منطقة عسير، كانت قد أعلنت صباح اليوم (الثلاثاء) العثور على قائد طائرة رش من طراز “therush S2R-34″، تتبع شركة متعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد أن هبطت اضطراريا في منطقة وعرة غير مأهولة، وألحقت ذلك بإعلان آخر عن تفاصيل عملية الإنقاذ.