توضيح مهم من «الصحة» يتعلق بخطة نقل 220 ألف موظف (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكيل التخطيط والتحول بوزارة الصحة خالد الشيباني، أمس الثلاثاء، حقيقة ما يتم تداوله بشأن إلغاء الوزارة خطة نقل وظائف منسوبيها إلى شركات حكومية، ضمن مشروع تشغيل مراكز الرعاية بواسطة شركات حكومية مستقلة.

وقال الشيباني، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”، إن الوزارة مستمرة في برنامج التحول وتعمل على تحديث الوظائف والمهارات.

وتابع أن “ما تم من إلغاء لهذا التأهيل هو إجراء روتيني لهؤلاء الملمين بأنظمة المشتريات الحكومية، وعادةً ما يتكرر أن يتم إلغاء منافسة وإعادة طرحها حسب الرؤية الفنية للمشرفين على المشروع”.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة أنه: “في هذه الحالة كانت الرؤية تختص بتحسين وتطوير كراسة المواصفات”، مشيراً إلى أن الشركات الست تم إخطارها بالتأهيل ولكن المختصين وصلوا لتصورات مغايرة بعد عدة أسابيع.

وأشار وكيل التخطيط والتحول بوزارة الصحة خالد الشيباني إلى أن الوزارة مشغولة حالياً في إعداد وتأهيل موظفيها، والذين يشكّلون عدداً كبيراً يحتاج كل إمكانات الوزارة المتاحة.

 

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