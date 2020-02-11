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«سكني»: تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعًا بمختلف المناطق

«سكني»: تسليم الفلل الجاهزة في 25 مشروعًا بمختلف المناطق
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تواصل – واس:

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يناير الماضي 25 مشروعاً تتوزع في 12 منطقة حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج “سكني” في بيان صحافي، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 5 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، ورماح، إضافة إلى 3 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، وإسكان البدائع، وإسكان بريدة، و3 مشاريع بالمنطقة الشرقية بمحافظة الخبر وحفر الباطن، وإسكان الأحساء، كما شمل التسليم 3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، كذلك مشروعين في منطقة جازان شملت “إسكان بيش” و “صامطة القفل”.

إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع “إسكان حائل” في منطقة حائل، وفي تبوك مشروعي “إسكان تبوك”، و”إسكان تيماء”، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، ومشروع العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع “إسكان المخواة” في منطقة الباحة، بالإضافة إلى مشروعاً في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة بعدد 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، إضافة إلى توافر مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط (اضغط هنا).

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم، ما يسهم في رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، كما يمكن التعرّف على جميع الخيارات السكنية المتاحة واختيارها عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.

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