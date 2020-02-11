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توضيح من متحدثة «التعليم» بشأن تعليق الدراسة وتأخير الطابور الصباحي بسبب «البرد»

توضيح من متحدثة «التعليم» بشأن تعليق الدراسة وتأخير الطابور الصباحي بسبب «البرد»
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تواصل- فريق التحرير.

أكدت وزارة التعليم، أن تعليق الدراسة أو تأخير بداية الاصطفاف الصباحي، من صلاحيات مديري التعليم، باتخاذ ما يرونه مناسبًا بحسب ما توصي به لجنة الظروف المناخية في الإدارة؛ لافتة إلى أنه يحق لأولياء الأمور منع أطفالهم من الذهاب للمدرسة في حال كان أبناؤهم من أصحاب الحالات الصحية المُفصَح لإدارة المدرسة عنها.

وأوضحت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام “ابتسام الشهري” لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أن الوزارة -ممثلة في عدد من إدارات التعليم- اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية العاجلة لمواجهة موجة البرد التي أعلن عنها الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أنه  تنوعت هذه الإجراءات بين إلغاء الطابور الصباحي، وتأخير بداية اليوم الدراسي إلى الساعة الثامنة والنصف أو التاسعة وفقًا لتقدير الحالة المناخية.

وأضافت “الشهري” أنه في تعميم منح صلاحيات تعليق الدراسة لمديري التعليم، ورد التأكيد من قِبَل وزارة التعليم على أولياء الأمور باتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بمنع أبنائهم الذين يعانون من اضطرابات صحية، من الذهاب للمدرسة في حالة عدم تعليق الدراسة، مشيرة إلى أن الأطفال من هذا النوع، بالتأكيد لدى المدرسة خبر عن حالتهم الصحية مسبقًا؛ لأن ولي الأمر لا بد أن يفصح عن حالة ابنه منذ بداية العام الدراسي.

وتابعت: هناك اختلافات بين الإدارات في التطبيق، فهناك من ألغت الاصطفاف الصباحي منذ يوم الأحد وبعضها منذ يوم أمس الاثنين، أو أخرت بداية اليوم الدراسي ولا يوجد تعليق دراسة.

وبيّنت “الشهري” أن إدارة تعليم وادي الدواسر وعنيزة والخرج والطائف وعسير، وجهت بإلغاء الاصطفاف الصباحي؛ بينما وجهت إدارة تعليم حائل والجوف والقريات والحدود الشمالية بتأخير الدراسة للساعة التاسعة صباحًا بداية من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.

ولفتت “الشهري” إلى أن الوزارة أعطت مديري التعليم صلاحيات التأخير اليومي الدراسي، أو تعليق الدراسة في بعض مناطق المملكة بسبب موجة البرد، والتعليق يشمل الطلاب والمعلمين وجميع منسوبي المدارس.

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