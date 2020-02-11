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مقتل وإصابة العشرات من ميلشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني

مقتل وإصابة العشرات من ميلشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش اليمني
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تواصل- واس:

لقي 13 عنصراً من مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة الليلة الماضية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز اليمنية.

وقال الناطق العسكري لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ :”إن قوات الجيش الوطني اليمني صدت هجوماً لمليشيات الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني اليمني في حذران والصياحي غرب المدينة, مما أدى لمواجهات نتج عنها مقتل 13 عنصراً من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات”.

وأضاف العقيد البحر “أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية, والجيش الوطني اليمني اغتنم عتاد وأسلحة خلفتها المليشيات قبل أن تلوذا بالفرار”.

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