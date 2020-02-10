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تعليق الدراسة غداَ الثلاثاء في مدارس طريف وحزم الجلاميد

تعليق الدراسة غداَ الثلاثاء في مدارس طريف وحزم الجلاميد
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تواصل – فريق التحرير:

وجه مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان بتعليق الدراسة غدًا الثلاثاء 17-6-1441 في مدارس محافظة طريف ومدارس حزم الجلاميد.

يأتي ذلك على خلفية التقلبات الجوية، وتدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر لاسيما في المناطق الشمالية من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها لحالة الطقس غدا الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، لاسيما في المناطق الشمالية، مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض والشرقية ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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