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إصدار 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام.. 38% منها لـ«العمالة المنزلية»

إصدار 1.3 مليون تأشيرة عمل خلال عام.. 38% منها لـ«العمالة المنزلية»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة نحو 1.3 ملیون تأشیرة عمل خلال عام 2019، مقابل نحو 600 ألف تأشیرة عام 2018.

وبلغ إجمالي تأشیرات العمالة المنزلیة التي تم استقدامھا إلى المملكة خلال 2019 بلغت نحو 500 ألف تأشیرة، بنسبة 38.4 في المائة من إجمالي عدد التأشیرات، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وكانت وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة ّ فعلت خدمة “معروفة” في وقت سابق، وتستھدف تعمیم الخدمة على عدد من الدول المصرح باستقدام العمالة المنزلیة منھا، بعد أن استطاعت الخدمة تخفیض أسعار الاستقدام من دولة الفلبین.

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