توقعات الأرصاد.. استمرار انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج على عدة مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم الاثنين، على المنطقة الوسطى ومرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وتضمنت توقعات الأرصاد، تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وكذلك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وشرقها ووسطها.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن أن تشهد شرورة بمنطقة نجران أعلى درجة حرارة غداً، بواقع 33 درجة مئوية، وتسجّل طريف أدنى درجة حرارة، بواقع ثلاث درجات تحت الصفر.