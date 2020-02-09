هدم وإزالة مستشفى الولادة والأطفال القديم بالدمام (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت بلدية وسط الدمام في أعمال هدم وإزالة مبنى مستشفى الولادة القديم والواقع في حي غرناطة، وذلك بعد انتقال المستشفى للمبنى الجديد بالدمام.

وفي التفاصيل أوضح عبدالله الشمري، رئيس بلدية وسط الدمام، أن البلدية قامت بالتنسيق مع مالك المبنى وإلزامه بإزالته، وذلك بعد موافقة لجنة عليا، وذلك لما يشكله المبنى من خطر على المواطنين وأصحاب المنازل المجاورة له، إضافة لما يسببه من تلوث بصري.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية، ممثلةً في بلدية وسط الدمام، حذّرت من احتمالية سقوط المبنى منذ عدة سنوات، وذلك بوضعها منشورا على حوائط المبنى.

وشددت الأمانة على أهمية إزالة المبنى بسبب احتمالية سقوطه، كما تم إلزام مالك العقار بمراجعة بلدية وسط الدمام بداية شهر شعبان من العام الماضي.