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ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)

ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المختص التقني، عبد العزيز الحمادي، عن ميزة في “جوجل” تسمح للشخص باستخدام طابعته الخاصة من أي مكان حول العالم.

وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “خدمة مميزة من Google تسمح لك بالطباعة بطابعتك اللي في البيت أو العمل من أي مكان حول العالم ومن أي جهاز وبدون تعريف”.

وأضاف: “الخدمة اسمها الطباعة في السحاب، وتدعم آلاف الطابعات حول العالم، وتقدر كذلك تشارك الطابعة مع أي أشخاص آخرين عن طريق البريد وبدون ما يحتاجون لأي تعريف”.

 

 

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