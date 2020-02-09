ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)

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كشف المختص التقني، عبد العزيز الحمادي، عن ميزة في “جوجل” تسمح للشخص باستخدام طابعته الخاصة من أي مكان حول العالم.
وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “خدمة مميزة من Google تسمح لك بالطباعة بطابعتك اللي في البيت أو العمل من أي مكان حول العالم ومن أي جهاز وبدون تعريف”.
وأضاف: “الخدمة اسمها الطباعة في السحاب، وتدعم آلاف الطابعات حول العالم، وتقدر كذلك تشارك الطابعة مع أي أشخاص آخرين عن طريق البريد وبدون ما يحتاجون لأي تعريف”.
خدمة مميزة من Google تسمح لك بالطباعة بطابعتك الي في البيت أو العمل من أي مكان حول العالم ومن أي جهاز وبدون تعريف!
الخدمة اسمها "الطباعة في السحاب"، وتدعم آلاف الطابعات حول العالم، وتقدر كذلك تشارك الطابعة مع أي أشخاص آخرين عن طريق البريد وبدون ما يحتاجون لأي تعريف!
شرح الخدمة:pic.twitter.com/OsETzFCD5a
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)February 8, 2020