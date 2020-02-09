ميزة بـ«جوجل» تسمح باستخدام طابعتك الخاصة من أي مكان بالعالم (فيديو)

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كشف المختص التقني، عبد العزيز الحمادي، عن ميزة في “جوجل” تسمح للشخص باستخدام طابعته الخاصة من أي مكان حول العالم.

وقال “الحمادي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “خدمة مميزة من Google تسمح لك بالطباعة بطابعتك اللي في البيت أو العمل من أي مكان حول العالم ومن أي جهاز وبدون تعريف”.

وأضاف: “الخدمة اسمها الطباعة في السحاب، وتدعم آلاف الطابعات حول العالم، وتقدر كذلك تشارك الطابعة مع أي أشخاص آخرين عن طريق البريد وبدون ما يحتاجون لأي تعريف”.