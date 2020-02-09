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مستثمرون يكشفون أسباب ركود قطاع السيارات المستعملة خلال العام الماضي

مستثمرون يكشفون أسباب ركود قطاع السيارات المستعملة خلال العام الماضي
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تواصل – فريق التحرير:

شهد قطاع السيارات المستعملة موجة ركود تدريجية، وصلت نسبتها إلى 75% بنهاية العام الماضي، مما أسهم في خروج 40%من المستثمرين بالقطاع، وانخفاض قيمة الاستثمارات، وإغلاق العديد من المعارض، وتوجه البعض لبيع السيارات بأقل هامش ربح، وذلك لتصريف السيارات المخزنة.

ووفقاً لـ”الوطن”، أشار مستثمرون بالقطاع إلى 6 عوامل أدت إلى ركود قطاع السيارات المستعملة، تتمثل في التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين، وزيادة أسعار تأمين المركبات، وارتفاع أسعار قطع الغيار، بالإضافة إلى خروج نسبة كبيرة من الوافدين، ومنافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات.

وأكد رئيس لجنة معارض السيارات سابقًا بغرفة جدة عويضة الجهني، أن قطاع السيارات المستعملة شهد ركودًا تدريجيًا بنسبة تصل أكثر من 65 % خلال الفترة الماضية، نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار البنزين، وخروج الأجانب، مما أسهم على خروج 40 %من المستثمرين من السوق، وتخفيض قيمة الاستثمارات لديهم، وإغلاق العديد من المعارض.

وأضاف المستثمر عبدالمجيد المالكي أن قطاع السيارات المستعملة يواجه ركودًا يترواح بين الـ 60 – 75% بنهاية العام الماضي، مما أسهم في خروج عدد من المستثمرين من القطاع خاصة أصحاب المعارض المستأجرة، وتوجه بعض أصحاب المعارض لبيع السيارات بأقل هامش ربح، وذلك لتصريف المخزون، متوقعًا خروج العديد من المستثمرين في حال استمرار موجة الركود.

وأشار المستثمر محمد الجعيد إلى أن قطاع السيارات المستعملة شهد ركودًا تدريجيًا يصل إلى 75 %خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار تأمين المركبات، بالإضافة إلى منافسة المواقع الإلكترونية في بيع السيارات، مما أدى إلى إغلاق العديد من المعارض، وأشار إلى أن انتعاش السوق مرهون بحجم الإنفاق وتوجهات أسعار النفط والسيولة في الأسواق.

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