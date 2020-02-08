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«المسند» يتوقع موجة «شديدة البرودة» على الرياض خلال ساعات

«المسند» يتوقع موجة «شديدة البرودة» على الرياض خلال ساعات
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تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، عبدالله المسند، أن تؤثر الكتلة الباردة على الرياض من مساء يوم الأحد تقريباً.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، متوقع أن تبلغ الموجة شدتها فجر الأربعاء، مضيفا أن “ما يُقال عن العاصمة ينسحب إلى حد ما على الوسطى والشرقية”.

وتابع: “رياح شمالية غربية باردة وعاتية ومثيرة للغبار تضرب شمالي السعودية، ودرجة الحرارة “الكبرى” فقط 10 درجات.. إيذاناً ببدء الموجة القارسة على المناطق الشمالية”.

وتابع: خط الثلج الدائم ينخفض إلى 1800م على حدودنا الشمالية، وعند منتصف الأسبوع قد يبلغ 500م.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

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