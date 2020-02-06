الفريق المشترك لتقييم الحوادث يفند 6 ادعاءات بشأن عمليات التحالف باليمن

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فنّد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار منصور المنصور، عدداً من الادعاءات من جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وكشف المنصور، في مؤتمر صحفي بالرياض، اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية التي توصل إليها، حيث أوضح أنه بشأن ما ورد عن قيام طيران التحالف بتاريخ (10/ 02 /2016م) باستهداف سوق (يختل) وسقوط ضحايا وجرحى مدنيين كانوا في السوق، فإن قوات التحالف لم تقم باستهداف السوق في ذلك التاريخ.

وبشأن ما تم تداوله بأن التحالف قصف مستشفى “الوطن” في مديرية (حريب) قال إن عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق وُجدت في المبنى الذي يُستخدم لدعم المجهود الحربي، وقال شهود بما فيهم المسؤول عن المبنى إن جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق استولت على المبنى (محل الادعاء) وحوّلته لثكنة عسكري، وكان خالياً من المعدات والأجهزة الطبية.

وفيما يتعلق بنتائج عملية عسكرية نفذتها قوات التحالف بمحافظة (حجة)، أفاد بأنه في (09/ 08 /2019م) وردت معلومات بوجود (تجمعات ميليشيا الحوثي المسلحة) بين الأشجار في منطقة محددة وخالية من المدنيين غربي (وادي الصوامل)، وأنها ستنفذ هجوماً وشيكاً على قوات التحالف. ورُصدت عربتان عسكريتان في الموقع، حيث نفذت قوات التحالف مهمة جوية باستخدام (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها.

أما فيما يتعلق بما ورد في تقرير (منظمة العفو الدولية) بأنه في يوم (27 يناير 2018م) قصفت طائرات التحالف منزلاً مدنياً في قرية (الركب) بمحافظة (تعز)، وقتل وجرح جميع أفراد عائلة، أوضح أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية لاستهداف (مبنى) يوجد به (عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي المسلحة) ويُستخدم لغرض الإسهام الفعال في الأعمال العسكرية في قرية (الركب) بمحافظة (تعز).

وعما ورد عن قيام قوات التحالف بتاريخ (30 /03/ 2015) بقصف (باص) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن)، يحمل مجموعة من الركاب، ما أدى إلى مقـتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتدمير (الباص) قال المنصور إن قوات التحالف لم تقم بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة (عدن).

وفيما يتعلق بما ورد في رسالة من مراسل صحيفة (نيويورك تايمز) بأنه بتاريخ (11/ 08/ 2018م) استهدفت قوات التحالف البحرية قارب صيد مدنيا يُسمى (آفاق) في مياه البحر الأحمر ما تسبب في مـقتل (11) صيادا مدنيا ونجاة (3) آخرين، تبين للفريق المشترك عدم صحة ذلك وأن سفن التحالف البحرية لم تتعامل مع أي أهداف في تاريخ ومنطقة الادعاء.