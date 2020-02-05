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«آبل» تعتزم طرح هواتف قابلة للطي

«آبل» تعتزم طرح هواتف قابلة للطي
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تواصل- فريق التحرير:

تدرس شركة “أبل” تصنيع الهواتف القابلة للطي، حيث كشفت براءة اختراع جديدة حصلت عليها الشركة الأمريكية هذا الأسبوع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية، لجهاز قابل للطي مع آلية مفصل فريدة تتيح ثني الشاشة المرنة بزاوية أوسع دون حدوث تلف أو تجعد لها عن الطي، والتي تعد إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجهها شركات صناعة الهواتف الذكية في الوقت الحالي،

ووفقاً لموقع بيزنس إنسايدر الإلكتروني ،تظهر براءة الاختراع التي تحمل عنوان “الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات والمفصلات المرنة” إصداراً جديداً من هاتف آي فون قابل للطي يعتمد على آلية فريدة من نوعها على لوحات تعمل كدعامات معدنية صغيرة تحول دون حدوث تجعد أو تلف في الشاشة عن الثني والطي وفتح وغلق الهاتف عدة مرات، وبالتالي لن يؤثر على جودة الصورة عند نقطة الطي.

وتوضح البراءة أنه عندما يكون الجهاز مفتوحاً بشكل مسطح بدلاً من طيه، فإن المفاصل تعمل على نشر لوحين دعم داخليين يدوران في مكانهما أسفل الشاشة لإبقائها مشدودة، لتجنب المشكلة التي واجهتها سامسونغ مع أولى هواتف الذكية القابلة للطي “غالاكسي فولد” العام الماضي، حيث أشارت تقارير فور طرحه عن وجود علامات خدوش وخطوط تؤثر على جودة الصورة والشاشة ذاتها.

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