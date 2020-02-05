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سفير المملكة بالصين يكشف وضع الدبلوماسيين السعوديين بعد تفشي «كورونا» (فيديو)

سفير المملكة بالصين يكشف وضع الدبلوماسيين السعوديين بعد تفشي «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين، تركي الماضي، عن وضع الدبلوماسيين السعوديين في الصين في ظل تفشّي فيروس كورونا الجديد.

وقال الماضي، عبر برنامج “معالي المواطن” إن: “الوضع ممتاز والعمل مستمر بطريقة طبيعية، ولا يوجد أي تخوّف، وليس هناك في بكين سوى 200 حالة إصابة من ضمن 25 مليون مواطن صيني”.

ونفى سفير المملكة احتمالية رجوع الدبلوماسيين السعوديين إلى المملكة حتى تنتهي الأزمة الخاصة بتفشي فيروس كورونا.

وتابع “أن الإصابة بالفيروس غير ممكنة في ظل اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة كالبعد عن التجمعات والبؤر التي يتفشّى بها الفيروس الجديد”.

وعن عدد السعوديين المقيمين في الصين حالياً قال السفير: “إن العدد بسيط، فلم يتصل بالسفارة أي مواطن خلال الـ 48 ساعة الماضية، ما يؤكّد مغادرة جميع المواطنين الأراضي الصينية متجهين إلى المملكة”.

 

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