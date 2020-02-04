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«الصحة العالمية» تكشف آخر تطورات فيروس كورونا

«الصحة العالمية» تكشف آخر تطورات فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل بعد حالة “وباء عالمي”.

وأشارت سيلفي بريان، رئيسة إدارة مكافحة الجوائح والأمراض الوبائية في منظمة الصحة العالمية، بقولها “حاليا لسنا في حالة وباء عالمي”.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 425 حالة و20438 حالة تم التأكد من إصابتها بالفيروس في بر الصين الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك، توجد حالة وفاة واحدة في هونغ كونع، إضافة إلى حالتي وفاة في سنغافورة والفلبين.

ومن بين الدول الأكثر تضررا من كورونا، تايلاند (25 إصابة) واليابان (20) وسنغافورة (18، بينهم حالة وفاة) وكوريا الجنوبية (16) وألمانيا (12) والولايات المتحدة (11).

هذا ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى خلال ديسمبر في سوق بمدينة ووهان تباع فيه حيوانات برية وانتشر خلال عطلة رأس السنة الصينية، التي يسافر فيها ملايين الصينيين داخل البلاد وخارجها.

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