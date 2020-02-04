الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

6 طرق شائعة لسرقة بياناتك المصرفية عبر الإنترنت.. احذرها

6 طرق شائعة لسرقة بياناتك المصرفية عبر الإنترنت.. احذرها
0

تواصل – وكالات:

توجه البنوك تحذيرات متكررة لعملائها من الاحتيال على الخدمات المصرفية الإنترنت، ولتفادي مثل هذه الاحتيالات كشف موقع TOI الهندي، 6 طرق شائعة يستخدمها المحتالين لسرقة التفاصيل المصرفية عبر الإنترنت وخداع الناس كما يلي:

– رسائل SMS قصيرة مزيفة

يتم إرسال رسائل قصيرة مزيفة حول تخفيضات للشراء عبر الإنترنت، حيث يرتبط هذا الاحتيال بالتسوق عبر الإنترنت، ويتلقى العميل رسالة نصية قصيرة في سياق التسوق عبر الإنترنت، ويُطلب منه مشاركة التفاصيل السرية مثل تفاصيل بطاقة الشبكة ورقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي UPI ورقم بطاقة الخصم وCVV.

– تثبيت برامج ضارة في أماكن شحن الهواتف العامة

بموجب هذه الطريقة، يقوم المحتال بتثبيت البرامج الضارة أو برامج التجسس باستخدام شريحة مضمنة في الأماكن العامة التي تتيح للمستخدمين شحن هواتفهم، حيث تقوم هذه الشريحة بنسخ بياناتك الحساسة وتثبيت البرامج الضارة على هاتفك الذكي، كلما كان متصلاً.

– مكالمة من خدمة عملاء وهمية

يتلقى العميل مكالمة ويُطلب منه الحصول على تفاصيل المعاملات المصرفية مثل OTPs أو معرف المستخدم الموجود على رقم هاتفه المحمول المسجل، ثم يقوم المحتال بعد ذلك بإعادة توجيه رسائل التنشيط على هاتف المستخدم والتي يتم استخدامها لاحقاً للوصول إلى حسابه المصرفي.

-استخدام تطبيقات التحكم عن بعد

باستخدام هذه الطريقة، يطلب المتصل تثبيت تطبيقات مساعدة النظام مثل TeamViewer وQuick Support وAny Desk، حيث إن هذه التطبيقات تمنح المحتال إمكانية الوصول الكامل لهاتفك الذكي.

– إرسال رابط ضار عبر SMS أو رسائل البريد الإلكتروني

يرسل المحتالون رابطاً ضاراً عبر الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب من المستلم مشاركة تفاصيله السرية مثل تفاصيل بطاقة الشبكة ورقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي UPI ورقم بطاقة الخصم وCVV.

– رسائل ضارة عبر واتس آب

عادة ما تأتي هذه عبر واتس آب وتقدم تخفيضات وهمية للتسوق عبر الإنترنت، وعادةً ما تكون هذه الرسائل محاولات خداع تحاول جذب الناس إلى مشاركة تفاصيلهم المصرفية عبر الإنترنت.

مواد ذات صلة

5 خطوات تحميك من حِيل قراصنة الإنترنت

5 خطوات تحميك من حِيل قراصنة الإنترنت

«الرحيلي»: في هذا الوقت يتمكن «الهاكرز» من أداء مهمتهم

«الرحيلي»: في هذا الوقت يتمكن «الهاكرز» من أداء مهمتهم

احترس من خطأ شهير عند تفعيل حسابات على الإنترنت

احترس من خطأ شهير عند تفعيل حسابات على الإنترنت

أشهر 6 طرق لاختراق الحسابات والإيميلات.. احترس منها (إنفوجراف)

أشهر 6 طرق لاختراق الحسابات والإيميلات.. احترس منها (إنفوجراف)

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة