6 طرق شائعة لسرقة بياناتك المصرفية عبر الإنترنت.. احذرها

تواصل – وكالات:

توجه البنوك تحذيرات متكررة لعملائها من الاحتيال على الخدمات المصرفية الإنترنت، ولتفادي مثل هذه الاحتيالات كشف موقع TOI الهندي، 6 طرق شائعة يستخدمها المحتالين لسرقة التفاصيل المصرفية عبر الإنترنت وخداع الناس كما يلي:

– رسائل SMS قصيرة مزيفة

يتم إرسال رسائل قصيرة مزيفة حول تخفيضات للشراء عبر الإنترنت، حيث يرتبط هذا الاحتيال بالتسوق عبر الإنترنت، ويتلقى العميل رسالة نصية قصيرة في سياق التسوق عبر الإنترنت، ويُطلب منه مشاركة التفاصيل السرية مثل تفاصيل بطاقة الشبكة ورقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي UPI ورقم بطاقة الخصم وCVV.

– تثبيت برامج ضارة في أماكن شحن الهواتف العامة

بموجب هذه الطريقة، يقوم المحتال بتثبيت البرامج الضارة أو برامج التجسس باستخدام شريحة مضمنة في الأماكن العامة التي تتيح للمستخدمين شحن هواتفهم، حيث تقوم هذه الشريحة بنسخ بياناتك الحساسة وتثبيت البرامج الضارة على هاتفك الذكي، كلما كان متصلاً.

– مكالمة من خدمة عملاء وهمية

يتلقى العميل مكالمة ويُطلب منه الحصول على تفاصيل المعاملات المصرفية مثل OTPs أو معرف المستخدم الموجود على رقم هاتفه المحمول المسجل، ثم يقوم المحتال بعد ذلك بإعادة توجيه رسائل التنشيط على هاتف المستخدم والتي يتم استخدامها لاحقاً للوصول إلى حسابه المصرفي.

-استخدام تطبيقات التحكم عن بعد

باستخدام هذه الطريقة، يطلب المتصل تثبيت تطبيقات مساعدة النظام مثل TeamViewer وQuick Support وAny Desk، حيث إن هذه التطبيقات تمنح المحتال إمكانية الوصول الكامل لهاتفك الذكي.

– إرسال رابط ضار عبر SMS أو رسائل البريد الإلكتروني

يرسل المحتالون رابطاً ضاراً عبر الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب من المستلم مشاركة تفاصيله السرية مثل تفاصيل بطاقة الشبكة ورقم التعريف الشخصي لبطاقة الصراف الآلي ورقم التعريف الشخصي UPI ورقم بطاقة الخصم وCVV.

– رسائل ضارة عبر واتس آب

عادة ما تأتي هذه عبر واتس آب وتقدم تخفيضات وهمية للتسوق عبر الإنترنت، وعادةً ما تكون هذه الرسائل محاولات خداع تحاول جذب الناس إلى مشاركة تفاصيلهم المصرفية عبر الإنترنت.