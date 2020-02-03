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لائحة مكافآت المُبلْغين عن مخالفات «الزكاة والدخل».. التفاصيل كاملة

لائحة مكافآت المُبلْغين عن مخالفات «الزكاة والدخل».. التفاصيل كاملة
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات أنظمة الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن المخالفات تقسم إلى أربعة أقسام، وفقا للائحة، أحدها متعلق بمخالفات الزكاة كعدم التسجيل والتهرب الزكوي، والثاني بمخالفات نظام ضريبة القيمة المضافة كالتهرب الضريبي وعدم حفظ الفواتير الضريبية والسجلات المحاسبية، والثالث بمخالفات نظام ضريبة الدخل، والرابع مخالفات نظام الضريبة الانتقائية.

وأكدت اللائحة على أهمية أن يبدي المبلغ رغبته في الحصول على المكافأة وقت التبليغ، بشرط أن يتضمن بلاغه بياناته، والشخص المبلَّغ عنه وعنوانه، ونوع المخالفة وتاريخ ارتكابها ومكانها، والمستندات المؤيدة للبلاغ.

ويستحق المبلِّغ المكافأة بشروط، منها أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف مخالفات، وألا يكون المبلِّغ من موظفي الهيئة أو زوجاً أو صهراً أو قريباً له من الدرجة الأولى، وألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلِّغ الوظيفية.

كما تنصّ اللائحة على أن استحقاق المكافأة يكون بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلِّغين عن المخالفات، ولا تُستَحَق إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة من المبلَّغ عنه، ويكون احتسابها بحيث لا تتجاوز ما يعادل 2.5% من قيمة المبالغ والغرامات المحصلة أو مليون ريال سعودي، أيهما أقل، وبحد أدنى ألف ريال سعودي.

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