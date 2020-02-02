«النقد» تصدر تعليمات خدمات «ذوي الإعاقة» في المؤسسات المالية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما”، عن إصدار تعليمات خاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية العاملة بالمملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن التعليمات تهدف إلى تعزيز الدور الإنساني لتلك المؤسسات تجاه عملائها من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال العمل على تسهيل وتيسير سُبل تقديم الخدمات المالية لهذه الفئة.

وتضمنت التعليمات إنشاء المؤسسات وحدة إدارية للعناية بالأشخاص لتقديم الخدمة بكل سهولة، والاهتمام بالبيئة العمرانية الملائمة لهم لتوفير إمكانيات الوصول دون صعوبات، كتوفير منحدرات لاستخدام المبنى ووجود مخارج طوارئ لإجلائهم، وتوفير مركبات مخصصة لهم، وكذلك أنظمة الخدمة الذاتية المزودة بالأدوات اللازمة.

ويمكن الاطلاع على تعليمات الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المالية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).