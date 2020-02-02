الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالخطوات.. «العدل» توضح كيفية إلغاء «إيقاف الخدمات»

بالخطوات.. «العدل» توضح كيفية إلغاء «إيقاف الخدمات»
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة العدل الخطوات اللازم اتباعها لإلغاء قرار “إيقاف الخدمات” عن الأشخاص المنفذ ضدهم، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أقرَّها مؤخراً وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني.

وأبانت الوزارة أنه لرفع إيقاف الخدمات يمكن الدخول إلى بوابة “ناجز“، والضغط على أيقونة التنفيذ، ثم استعراض الطلبات، ثم الطلبات المحالة، ومن ثم إجراءات للطلب، ثم طلبات إجراءات من الدائرة، ثم اختيار من القائمة (طلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات).

وكان وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، قد أصدر قرارًا ينهي بموجبه أزمة “إيقاف الخدمات” الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط، كما أقر وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري.

 

 

 

مواد ذات صلة

«متحدث العدل» يوضح حالات إطلاق المساجين في قضايا الدين

«متحدث العدل» يوضح حالات إطلاق المساجين في قضايا الدين

«حقوق الإنسان» تعلق على قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات 

«حقوق الإنسان» تعلق على قرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات 

توضيح مهم من «العدل» بشأن إلغاء إيقاف الخدمات عن «المدينین»

توضيح مهم من «العدل» بشأن إلغاء إيقاف الخدمات عن «المدينین»

مصادر: توجيه من وزير العدل باعتماد البصمة لإفراغ العقارات

مصادر: توجيه من وزير العدل باعتماد البصمة لإفراغ العقارات

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>