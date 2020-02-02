بنك التنمية الاجتماعية يوضح شروط الحصول على قرض لترميم المنزل

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حدّد بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على قرض ترميم المنزل، بحدّ أقصى 60 ألف ريال، لترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة، و30 ألفًا لترميم المنازل الشعبية، بينما حدد قيمة تمويل ترميم المنازل الشعبية بـ18 ألف ريال.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية، أن لا يقل عمر المتقدم لطلب قرض الترميم عن واحد وعشرين عامًا، ووجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل، وأن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو 5 سنوات، وأن يكون قد مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل.

أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى، فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل. وفي حال سبق للبنك تقديم طلب قرض ترميم للعقار ذاته، فيشترط مضيّ مدة لا تقل عن 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، كما اشترط أن لا تزيد مساحة أرض المبنى عن ألف متر، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وبالنسبة للشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية للموظفين الحكوميين للحصول على قرض الترميم، فمنها تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل، واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميل، وصورة صك المنزل من الجهتين.

واشترط أيضًا بنك التنمية الاجتماعية تقديم صورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول، وأصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة أن لا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

وكذلك تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وأصل بيان بتكاليف الترميم، بحسب بنك التنمية الاجتماعية.