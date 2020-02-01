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الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا»

الإمارات تسجل إصابة جديدة بـ«فيروس كورونا»
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن تشخيص حالة جديدة واحدة للإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الإمارات خمس حالات فقط منذ ظهور المرض.

وأوضحت الوزارة، أن المصاب يتلقى العلاج اللازم وحالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة والرعاية الطبية, مؤكدةً على قوة وكفاءة نظام الترصد ومراقبة الأمراض .

وأشارت وزارة الصحة بالإمارات، إلى أن الحالات الأربع السابقة التي سجلت لعائلة صينية وتم الإعلان عنها سابقاً ما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة وحالتهم العامة مستقرة.

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