حادث مروع بالرياض.. سقوط سيارة تُقل 3 فتيات داخل حفرية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أسفر حادث سقوط سيارة تقودها فتاة أمس الجمعة، في حفرية تتبع لمشروع بأحد أحياء مدينة الرياض، عن إصابة ثلاث فتيات.

وقال أحد المواطنين إن السيارة، وهي من نوع “هيونداي”، كانت تستقلها 3 فتيات، وانقلبت رأساً على عقب داخل حفرية تابعة لأحد المشاريع.

وأضاف المواطن في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إسعاف الفتيات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهتها تفاعلت “أمانة الرياض” مع الواقعة، حيث علقت طوارئ الأمانة على تغريدة نشرها المواطن أشار فيها للحادِث، مبينة أنه تم تسلم البلاغ.

وطالبت أمانة الرياض بتزويدها بموقع الحادثة حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي اللازم.