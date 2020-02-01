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«الأرصاد»: 4 مدن سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

«الأرصاد»: 4 مدن سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أدنى درجات حرارة سُجلت اليوم السبت في المملكة بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت الأرصاد، أن أدنى درجة حرارة سجلت اليوم كانت درجتين مئويتين في تبوك، و4 درجات في القريات، و6 درجات في حائل، و9 درجات في بريدة.

وكانت أدنى درجة حرارة سجلت أمس درجتين مئويتين في حائل، و3 درجات في كل من القريات وبريدة، و4 درجات في تبوك.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.

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