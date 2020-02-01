دخلت حيز التنفيذ.. تعرف على مميزات لائحة التجارة الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن الميزات التي ستوفرها اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وأوضح القصبي أن اللائحة توفر الحماية لمصالح المتعاملين وتحمي بيانات المستهلكين، وتشتمل على العديد من الضوابط التي تعزز الشفافية، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.

يذكر أن اللائحة حظرت على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، وتمنع استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏

وشددت اللائحة على ضرورة أن يبلغ مقدم الخدمة وزارة التجارة خلال 3 أيام في حال تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق.

وألزمت اللائحة أيضا مقدم الخدمة بالاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة الإلكترونية من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.