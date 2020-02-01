الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دخلت حيز التنفيذ.. تعرف على مميزات لائحة التجارة الإلكترونية

دخلت حيز التنفيذ.. تعرف على مميزات لائحة التجارة الإلكترونية
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي عن الميزات التي ستوفرها اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية التي أصدرتها الوزارة ودخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وأوضح القصبي أن اللائحة توفر الحماية لمصالح المتعاملين وتحمي بيانات المستهلكين، وتشتمل على العديد من الضوابط التي تعزز الشفافية، وتعالج حالات الاسترجاع والإلغاء، وتسهل تسجيل المتاجر الإلكترونية في السجل التجاري.

يذكر أن اللائحة حظرت على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمستهلك إلا لغرض الوفاء بالتزامات موفر الخدمة، وتمنع استعمالها ‏لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك.‏

وشددت اللائحة على ضرورة أن يبلغ مقدم الخدمة وزارة التجارة خلال 3 أيام في حال تعرضت بيانات المستهلك الشخصية للاختراق.

وألزمت اللائحة أيضا مقدم الخدمة بالاحتفاظ ببيانات وافية عما يبرم بواسطة المنصة الإلكترونية من عقود، وتخزينها بأسلوب يضمن الحفاظ على سلامتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.

مواد ذات صلة

جريمة تستر تجاري في قطاع المقاولات بالرياض

جريمة تستر تجاري في قطاع المقاولات بالرياض

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

جدة.. ضبط عمالة مخالفة تدير معملاً لتصنيع الذهب دون سجل تجاري

جدة.. ضبط عمالة مخالفة تدير معملاً لتصنيع الذهب دون سجل تجاري

الغرامة والتشهير بمواطن ووافد.. جريمة تستر تجاري بالرياض

الغرامة والتشهير بمواطن ووافد.. جريمة تستر تجاري بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>