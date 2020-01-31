«حساب المواطن» يوضح شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم

تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج حساب المواطن، شروط إعادة تسجيل المحذوفين من استحقاق الدعم، موضحاً أنه في حال حذف أحد المستفيدين، فبإمكانه التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذف الحساب وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

جاء ذلك في رد البرنامج عبر حسابه الرسمي في «تويتر» على استفسار تلقاه من أحد المواطنين بشأن مدى إمكانية إعادة التسجيل في البرنامج، رغم إنهاء إجراءات حذف الحساب وتوقف الدعم.

جدير بالذكر أنه سيتم إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم الاثنين 10 فبراير وفق اعتماد حساب الدفعات في حساب المواطن للمستحقين.