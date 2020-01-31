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«الصندوق العقاري» يؤكد: تسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لا يؤثر في «قوائم الانتظار»

«الصندوق العقاري» يؤكد: تسجيل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لا يؤثر في «قوائم الانتظار»
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الصندوق العقاري، أن تسجيل فاتورة عداد الكهرباء لتصبح باسم المستأجر ونقل المديونيات عليه حتى بعد خروجه من الوحدة عبر الخدمة التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء العام الماضي، لا يؤثر على الاستحقاق في قوائم الانتظار بالصندوق.

وقال المتحدث باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي: إن نقل الفاتورة باسم المستفيد الأخير “المستأجر” لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على استحقاقه في قوائم الانتظار إذا لم يكن لديه صك تملك مسكن.

وكانت وزارة الإسكان قد بينت في وقت سابق، أن وجود عداد كهرباء باسم المستفيد أو أحد التابعين من أفراد الأسرة المرفقين بالطلب سيمنع الاستحقاق إن لم يتم نقله.

وأتاحت “الإسكان” أيضاً الفرصة لمن يمتلك مسكنًا غير مؤهل عليه عداد كهرباء باسمه بإرفاق ما يثبت ذلك ليتم تأهيله واستحقاقه بعد الرفع باعتراض من خلال بوابة “الإسكان”.

 

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