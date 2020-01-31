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مصادر: السماح بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى «المهنية» بشروط

مصادر: السماح بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى «المهنية» بشروط
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تواصل- فريق التحرير:  

ذكرت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت أخيرا السماح بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت عبر فروعها فقط، دون إتاحة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أشارت المصادر إلى أنه طبقاً لشروط نقل العمالة المنزلية إلى مهنية، اشترطت فروع الوزارة عدم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة واحدة، وفي حال تم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل طلب النقل أو التحويل (لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي)؛ إلا أنه لن يسمح بنقل خدمة العامل من منشأة إلى فرد.

وخصصت الوزارة نموذجا لإقرار العامل المنزلي على نقل خدماته إلى المنشأة مع تعديل مهنته في وزارة العمل، تضمن النموذج ذكر «اسم العامل ورقم إقامته، وإقراره بالموافقة على النقل وعدم عمله لدى صاحب العمل الجديد إلا بعد إتمام عملية النقل وبعد تعديل المهنة المطلوبة، وتوقيعه وبصمته، وترجمة الإقرار لغير الناطقين بالعربية، مع كتابة اسم المنشأة ورقم الملف، واسم وتوقيع المسؤول وختم المنشأة».

واشترطت الوزارة إحضار خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي ومصدق من الغرفة التجارية أو عمدة الحي أو يتم تصديقه بإقرار داخل مكتب العمل، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل مصدق من الغرفة التجارية، وأن لا يتسبب نقل العامل إلى المنشأة نزولها عن النطاق الأخضر المتوسط.

 

 

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