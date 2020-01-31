تدابير احترازية بمطارات المملكة للتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

تتخذ عدة مطارات بالمملكة تدابير احترازية على المسافرين القادمين عبر الرحلات الدولية من الصين، من أجل التعامل مع أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.

ويتواجد في مطار الملك عبد العزيز فرق طبية مدربة على كيفية التعامل مع حالات كورنا الصين وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، حيث تصعد تلك الفرق إلى الطائرات القادمة من الصين، وتفحص جميع الركاب القادمين على متن تلك الرحلات، وفيما يختص بالإجراءات البصرية المتمثلة في مناظرة القادمين في الصالات في حالة الاشتباه يتم حجز المسافر واتخاذ إجراءات احترازية معه للتأكد من سلامته – وفقاً لـ”الوطن”-.

واتفقت الشؤون الصحية وجوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة على أن تقوم الأخيرة بإبلاغ المراكز الصحية في المطار عن أي رحلات مباشرة أو غير مباشرة تصل للمطار وتحمل ركابا قادمين من الصين، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية عليهم.

وتصل للمطار 3 رحلات مباشرة وغير مباشرة أسبوعيا قادمة من الصين، حيث بدأ وانتشر وباء كورونا المستجد، والذي أودى بحياة العشرات وأصاب المئات في الصين، وبدأ ينتشر في الدول المجاورة والبعيدة.

وألزمت وزارة الصحة المراكز الصحية في المنافذ الجوية والبحرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المسافرين القادمين من الصين، سواء عبر الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، وذلك بفرزهم عن المسافرين الآخرين بصريا، وفي حال وجود اشتباه بإصابة أحدهم تحيله الفرق الطبية في المنافذ إلى الشؤون الصحية في المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.