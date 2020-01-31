بشرى لـ«المعلمين».. «التعليم» تتيح التقديم على النقل الداخلي والخارجي معا

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أنه بإمكان المعلمين والمعلمات التقديم على حركتي النقل الداخلية والخارجية في وقت واحد دون تعارض.

وأضافت التعليم، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه في حال قبول طلب النقل الخارجي سيُلغى طلب النقل الداخلي تلقائياً.

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات إلى تحديث بياناتهم وإدخال الرغبات عبر حساباتهم في نظام “نور” قبل إغلاقه.

وأفادت بأنها ستعتمد البيانات المسجّلة على النظام وقت الإغلاق، لافتةً إلى إن النظام سوف يُغلق ويتوقف عن استقبال الطلبات في تاريخ 26 جمادى الثاني 1441هـ.

كما حددت وزارة التعليم خطوات إدخال رغبات النقل الخارجي كما يلي:

1- الدخول عبر نظام نور

2- اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين

3- اختيار أيقونة رغبات النقل الخارجي

4- الإقرار بصحة البيانات

5- إضافة الرغبات

6- الخطوة الأخيرة إنهاء الطلب