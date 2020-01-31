الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقعات طقس الجمعة.. سُحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. سُحب رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، اليوم الجمعة، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16- 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

أما عن درجات الحرارة، المتوقعة الجمعة، فتسجل جازان 30 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، وأدناها 3 درجات مئوية في تبوك وبريدة وطريف.

مواد ذات صلة

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

«الزعاق» يزف بشرى للمواطنين بشأن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

«الزعاق» يزف بشرى للمواطنين بشأن طقس نهاية الأسبوع (فيديو)

تنبيهات من «الأرصاد» لسكان 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

تنبيهات من «الأرصاد» لسكان 3 مناطق.. أمطار رعدية ورياح نشطة حتى المساء

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>